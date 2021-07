Caroselli e assembramenti ovunque. L’Italia festeggia gli azzurri e sfida il Covid. Sileri: “La variante Delta diventerà dominante prima del previsto” (Di lunedì 12 luglio 2021) Notte euforica in tutta Italia per la vittoria della Nazionale agli europei con Caroselli, festeggiamenti, bagni nelle fontane e, soprattutto, assembramenti, senza mascherine. È stato così a Roma e a Milano, ma anche in molti centri del Sud, complici anche i maxi schermi allestiti in diverse città per seguire la finale di Euro 2020. “Bellissimo vedere la gente nelle piazze ma inevitabilmente vedremo salire i contagi” ha detto a Radio24 il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. “La variante Delta – sottolinea – si diffonderà e diventerà dominante ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 12 luglio 2021) Notte euforica in tutta Italia per la vittoria della Nazionale agli europei conmenti, bagni nelle fontane e, soprattutto,, senza mascherine. È stato così a Roma e a Milano, ma anche in molti centri del Sud, complici anche i maxi schermi allestiti in diverse città per seguire la finale di Euro 2020. “Bellissimo vedere la gente nelle piazze ma inevitabilmente vedremo salire i contagi” ha detto a Radio24 il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo. “La– sottolinea – si diffonderà e...

