Caro Napolista, sottostimi troppo il valore di Insigne per il Napoli (Di lunedì 12 luglio 2021) Gentile Direttore, una delle poche cose sulle quali non concordo con il suo giornale è quella che, a mio parere, è una sottovalutazione di Lorenzo Insigne. Credo che Il Napolista sia stato, in questi anni, forse un po’ troppo critico con un calciatore particolare ma con grandi qualità, a volte anche auspicandone la cessione. Nulla di illegittimo, ovviamente: e se è giusto a chi ha più talento chiedere un maggior rendimento (e va ammesso che sovente, soprattutto nella prima parte della sua carriera napoletana, il nostro attuale capitano ha avuto dei cali inattesi), è altrettanto giusto ammettere che, nelle ultime stagioni, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 luglio 2021) Gentile Direttore, una delle poche cose sulle quali non concordo con il suo giornale è quella che, a mio parere, è una sottovalutazione di Lorenzo. Credo che Ilsia stato, in questi anni, forse un po’critico con un calciatore particolare ma con grandi qualità, a volte anche auspicandone la cessione. Nulla di illegittimo, ovviamente: e se è giusto a chi ha più talento chiedere un maggior rendimento (e va ammesso che sovente, soprattutto nella prima parte della sua carriera napoletana, il nostro attuale capitano ha avuto dei cali inattesi), è altrettanto giusto ammettere che, nelle ultime stagioni, ...

