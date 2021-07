Caprices Festival 2021 | ecco i nomi della 18esima edizione

(Di lunedì 12 luglio 2021) Il pluripremiatoalpino presenta i nuovi: Apollonia, DJ Tennis, Hot Since 82, Blond:ish, Margaret Dygas, Praslesh, Dan Ghenacia, Cinthie, Francesco Del Garda, John Dimas e tanti altri ancora CRANS-MONTANA – Ilalpino per antonomasia è pronto a tornare per la suanella sua sede abituale in quel di Crans-Montana, nella Svizzera Francese. Vincitore nel 2018 dei DJ Awards di Ibiza (categoria: Best International), per due fine settimana consecutiviunisce un panorama unico con il top di gamma artistico e tecnologico, il ...

Advertising

fabriclivemusic : La seconda ondata di artisti di Caprices Festival -

Ultime Notizie dalla rete : Caprices Festival

L'Opinionista

E farà tappa, in esclusiva per l'Italia, in Puglia per ilInternazionale della Chitarra - ... 320 (selezione), Luigi Rinaldo Legnani conop. 20 (selezione). Infine, Niccolò Paganini ...Ilufficializza anche l'edizione 2021 in programma a settembre con Line - Up e due stage assolutamente innovativi. Svizzera - Crans Montana, 2200 m sul livello del mare - Riccardo ...Il pluripremiato festival alpino presenta i nuovi nomi: Apollonia, DJ Tennis, Hot Since 82, Blond:ish, Margaret Dygas, Praslesh, Dan Ghenacia, Cinthie, ...Caprices, il festival alpino per antonomasia, è pronto a tornare per la sua 18esima edizione nella sua sede abituale in quel di Crans-Montana, nella Svizzera Francese. Vincitore nel 2018 dei DJ Awards ...