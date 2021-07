Capitan Sciabola e il Diamante Magico dal 5 agosto al cinema

(Di lunedì 12 luglio 2021) “e il” di Marit Moum Aune e Rasmus A. Sivertsen arriverà nelle saletografiche dal 5grazie a Vision Distribution. Undai poteri misteriosi, il pirata più temuto dei sette mari, tre ragazzini coraggiosi, il tutto in un’ambientazione che ricorda L’isola del tesoro di Stevenson ma con un tocco di magia: questi gli elementi che rendono “e il” un’avventura indimenticabile su Quotidianpost.

Esce nelle sale il 5 agosto, distribuito a Vision Distribution, 'Capitan Sciabola e il diamante magico' di Marit Moum Aune e Rasmus A. Sivertsen. Il film d'animazione sarà presentato ...