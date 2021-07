Cannes 2021: il red carpet italiano lascia tutti a bocca aperta (Di lunedì 12 luglio 2021) Come da copione, sul red carpet a fianco di Nanni Moretti, a Cannes 2021 con il film Tre Piani, c’erano Alba Rohrwacher, Margherita Buy e una splendida Denise Tantucci, giovane attrice italiana che negli ultimi giorni ha fatto parlare di sé anche per le scelte di look, dall’arrivo in città con la nuova it bag Gucci Diana al red carpet di ieri, dove splendeva con un abito argento da vera protagonista Poi la schiera di star internazionali. Una fra tutte a catalizzare l’attenzione, Bella Hadid. Bella Hadid sul red carpet di Tre Piani al Festival di Cannes 2021. Bella in ... Leggi su amica (Di lunedì 12 luglio 2021) Come da copione, sul reda fianco di Nanni Moretti, acon il film Tre Piani, c’erano Alba Rohrwacher, Margherita Buy e una splendida Denise Tantucci, giovane attrice italiana che negli ultimi giorni ha fatto parlare di sé anche per le scelte di look, dall’arrivo in città con la nuova it bag Gucci Diana al reddi ieri, dove splendeva con un abito argento da vera protagonista Poi la schiera di star internazionali. Una fra tutte a catalizzare l’attenzione, Bella Hadid. Bella Hadid sul reddi Tre Piani al Festival di. Bella in ...

Agenzia_Ansa : Standing ovation per Nanni Moretti a Cannes. Il regista in gara con Tre Piani per la Palma d'oro #Cannes2021 #ANSA - anthunesarth : Bella Hadid utilizando Schiaparelli no tapete vermelho do Festival Cannes 2021. #Cannes2021 Fotos: Getty Images - repubblica : Cannes, Nanni Moretti racconta 'Tre piani': 'La pandemia ha smascherato una bugia, non possiamo fare a meno della c… - SaraLailee : RT @vogue_italia: Un trend che ci ha fatto sognare anche a Cannes 2021... Sulla splendida Candice Swanepoel ?? - jprroottvi : RT @Montecarlonews: Non solo a Cannes, tornano i fuochi d’artificio in molte località della Costa Azzurra e dell’arrière pays -