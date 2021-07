Cannes 2021: i capelli biondi del Festival, tutte le sfumature (Di lunedì 12 luglio 2021) I capelli biondi di Cannes 2021 hanno illuminato il red carpet. Nuance bellissime, che irradiano brillantezza sotto le luci dei fotografi della Croisette. Un Festival di sfumature, che ci guida alla scoperta dei capelli biondi. Non solo biondo Vacation Bright, dunque. Dalle chiome platino a quelle bronde, sul tappeto rosso di Cannes 2021 si sono alternate sfumature di tendenza e nuance classiche. Perché i capelli biondi non passano mai di moda. Eva Herzigova e Diane Kruger ... Leggi su amica (Di lunedì 12 luglio 2021) Idihanno illuminato il red carpet. Nuance bellissime, che irradiano brillantezza sotto le luci dei fotografi della Croisette. Undi, che ci guida alla scoperta dei. Non solo biondo Vacation Bright, dunque. Dalle chiome platino a quelle bronde, sul tappeto rosso disi sono alternatedi tendenza e nuance classiche. Perché inon passano mai di moda. Eva Herzigova e Diane Kruger ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Standing ovation per Nanni Moretti a Cannes. Il regista in gara con Tre Piani per la Palma d'oro #Cannes2021 #ANSA - anthunesarth : Bella Hadid utilizando Schiaparelli no tapete vermelho do Festival Cannes 2021. #Cannes2021 Fotos: Getty Images - repubblica : Cannes, Nanni Moretti racconta 'Tre piani': 'La pandemia ha smascherato una bugia, non possiamo fare a meno della c… - CatelliRossella : Cannes: Drive my car, quando contano i silenzi - Cinema - ANSA - CatelliRossella : Cannes: ovazione per Moretti, 11 minuti di applausi - Cinema - ANSA -