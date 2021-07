Campioni d’Europa: Zayn non la prende bene, l’ex On Direction ci chiama “Italia sporcacciona” (Di lunedì 12 luglio 2021) Un tweet in lingua Italiana di Zayn Malik, ex componente degli One Direction, ha acceso le polemiche: “Perché l’Italia è così sporcacciona?”, ha scritto il cantante durante la finale di Euro 2020 con protagonisti i nostri Azzurri contro l’Inghilterra. perché l’Italia è così sporcacciona? — Zayn (@Zaynmalik) July 11, 2021 Campioni d’Europa: Zayn non la prende... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 12 luglio 2021) Un tweet in linguana diMalik, ex componente degli One, ha acceso le polemiche: “Perché l’è così?”, ha scritto il cantante durante la finale di Euro 2020 con protagonisti i nostri Azzurri contro l’Inghilterra. perché l’è così? —(@malik) July 11, 2021non la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

