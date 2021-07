Campania, il bollettino Covid: 69 positivi, due morti negli ultimi due giorni (Di lunedì 12 luglio 2021) L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino odierno relativo a positivi e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 69 a fronte di 1.728 tamponi processati. Registrati due morti negli ultimi due giorni, più un altro deceduto in precedenza ma registrato soltanto ieri. La situazione posti letto: 15 posti occupati in terapia intensiva su 656 (come ieri); 198 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160 (ieri 196). Il bollettino di ieri L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 luglio 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso ilodierno relativo ae deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 69 a fronte di 1.728 tamponi processati. Registrati duedue, più un altro deceduto in precedenza ma registrato soltanto ieri. La situazione posti letto: 15 posti occupati in terapia intensiva su 656 (come ieri); 198 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160 (ieri 196). Ildi ieri L'articolo ilNapolista.

