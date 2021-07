Cambio al vertice della tenenza della guardia di finanza di Ortona | arriva il sottotenente Passeri

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cambio vertice

La Gazzetta del Mezzogiorno

aldella tenenza della guardia di finanza di Ortona. Questa mattina, si è tenuta la cerimonia per l'assunzione del comando da parte del sottotenente Giancarlo Passeri che subentra al ......Passeri rappresenti una svolta importante per l'intera comunità ortonese ed un segno di particolare attenzione al territorio che il Comando Generale ha inteso lanciare proprio assegnando al...Ortona. Si è svolta questa mattina nella sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Ortona la cerimonia per l’assunzione del comando da parte del S. Ten. Giancarlo Passeri che subentra al Lgt. C.S ...Suning, azienda proprietaria delle azioni dell'Inter, cambia ai vertici: l'addio di Zhang Jindong, non sarà più presidente.