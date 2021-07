Calciomercato | UFFICIALE | De Paul va all’Atletico Madrid | L’annuncio

Advertising

DiMarzio : #Inter | Ufficiale la risoluzione con #JoaoMario: gli ultimi aggiornamenti - calciomercatoit : ?? #Suning UFFICIALE: #Zhang si è dimesso. Come cambia la situazione - DiMarzio : #Calciomercato, #Roma | Ufficiale la cessione di #Under all'Olympique #Marsiglia: le cifre e la formula - pasqualinipatri : CALCIOMERCATO LIVE | Udinese, l’addio di De Paul adesso è ufficiale: è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid… - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: #AtleticoMadrid, UFFICIALE l'arrivo di #DePaul -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato UFFICIALE

Corriere dello Sport

UDINE - Attraverso il proprio sito, l' Udinese ha reso noto che "Rodrigo De Paul lascia il club dopo 5 stagioni. Il centrocampista argentino è stato ceduto a titolo definitivo all' Atletico Madrid " . Il club friulano ha ......su.it: l'argentino è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid Rodrigo De Paul è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Non ci sono mai stati dubbi, ora è arrivato l'annuncio...De Paul Atletico Madrid: affare fatto. Il centrocampista argentino saluta l'Udinese dopo 5 stagioni per approdare in Spagna: l'annuncio.La nuova stagione di Serie A parte il 22 agosto per terminare il 22 maggio 2022. Ufficiali anche tutte le date di soste e infrasettimanali ...