Advertising

sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Triestina: triennale per Coppola: Gli alabardati hanno annunciato la firma del difensore… - Diego31883 : RT @cmdotcom: UFFICIALI le date di calendario della #SerieA 2021/2022: inizio il 22 agosto, fine il 22 maggio. I turni di Coppa Italia http… - sportli26181512 : Calciomercato Serie B, Frosinone: Parzyszek al Pogon Szczecin: L'attaccante si trasferisce a titolo temporaneo, con… - cmdotcom : UFFICIALI le date di calendario della #SerieA 2021/2022: inizio il 22 agosto, fine il 22 maggio. I turni di Coppa I… - LALAZIOMIA : UFFICIALI le date di calendario della Serie A 2021/2022: inizio il 22 agosto, fine il 22 maggio. I turni di Coppa I… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie

Corriere dello Sport

FROSINONE - Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito web, il Frosinone ha annunciato "di aver raggiunto l'accordo con la società MKS Pogon Szczecin per la cessione a titolo ...Commenta per primo Ecco il comunicato con le date ufficiali di calendario per le competizioniA TIM per la stagione sportiva 2021/2022: 'Date di calendario competizioniA TIM stagione sportiva 2021/2022A TIM inizio: domenica 22/08/2021 turni infrasettimanali: mercoledì 22/09/2021 mercoledì 27/10/2021 mercoledì 01/12/2021 mercoledì 22/12/2021 giovedì 06/...la prima agenzia italiana che gestisce i player proprio come fanno gli agenti dei calciatori nel calcio “reale”. Ciao Roberto, qual è stato il feedback dei primi player impegnati in questa nuova ...SERIE B - Ufficiale l'ingaggio di Collocolo L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Cesena le prestazioni sportive del centrocampista Michele Collocolo, che h ...