Calciomercato Sampdoria: offerta per lo svincolato Karaman. I dettagli (Di lunedì 12 luglio 2021) Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati tentano il colpo a parametro zero. C’è l’offerta per l’attaccante Karaman Si muove il Calciomercato della Sampdoria, pronta ormai a partire per il ritiro di Ponte di Legno. Il club di Massimo Ferrero sarebbe tornato su Kenan Karaman, appena svincolato dal Fortuna Dusseldorf e del quale si era già parlato durante la trattativa che ha portato Dawid Kownacki. Secondo Calciomercato.it, la Sampdoria avrebbe avanzato la prima offerta per Karaman che ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 luglio 2021): i blucerchiati tentano il colpo a parametro zero. C’è l’per l’attaccanteSi muove ildella, pronta ormai a partire per il ritiro di Ponte di Legno. Il club di Massimo Ferrero sarebbe tornato su Kenan, appenadal Fortuna Dusseldorf e del quale si era già parlato durante la trattativa che ha portato Dawid Kownacki. Secondo.it, laavrebbe avanzato la primaperche ...

