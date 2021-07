Calciomercato Salernitana, Cavion firma fino al 2025 (Di lunedì 12 luglio 2021) SALERNO - La Salernitana , in una nota, ha ufficializzato l'acquisto del classe 1994 Michele Cavion , che ha firmato un contratto fino al 2025. Ecco il comunicato del club in cui si evince la notizia "... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 12 luglio 2021) SALERNO - La, in una nota, ha ufficializzato l'acquisto del classe 1994 Michele, che hato un contrattoal. Ecco il comunicato del club in cui si evince la notizia "...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Salernitana Calciomercato Salernitana, Cavion firma fino al 2025 Salernitana 1919 comunica di aver perfezionato l'accordo con il centrocampista classe '94 Michele Cavion . Il calciatore ha firmato con il club granata un contratto fino al 2025".

Il Parma in pressing su Tutino: ADL fissa il prezzo ... come inducono a credere le tredici reti segnate in B e utili per offrire il proprio contributo alla promozione della Salernitana'. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Calciomercato, ...

Calciomercato Salernitana, si lavora al ritorno di Coulibaly Corriere dello Sport Movida e festeggiamenti per la Nazionale nel Salernitano. I risultati dei controlli delle Forze dell’Ordine in previsione dei festeggiamenti della Nazionale di calcio. L’aumento dei contagi determinati dalla variante Delta ha reso necessario porre ancora maggior cura nell’attività di controllo e di ...

CDS - Il Parma su Tutino, ecco il prezzo Il Corriere dello Sport scrive a proposito dell'interesse del Parma per l'attaccante del Napoli, Gennaro Tutino: "Quello che Giuntoli sta mettendo in piedi con il Parma per Gennaro Tutino. L’ex bomber ...

