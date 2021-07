Calciomercato Palermo | c’è Buttaro | il difensore scuola Roma presente al raduno

(Di lunedì 12 luglio 2021) Tra i presenti aldelal "Barbera", in vista del ritiro estivo in programma a San Gregorio Magno a partire dal 19l luglio, cìè anche Alessio: il jolly difensivoè prossimo a diventare ufficialmente un...

Advertising

VoceGiallorossa : ??Primavera, Buttaro si trasferisce al Palermo: calciatore presente al raduno #AsRoma #calciomercato #Romaprimavera… - psb_original : Calciomercato Pisa - Belli al Palermo può sbloccare Lucca? #SerieB - Mediagol : Calciomercato Palermo, si studiano le operazioni in entrata: da Buttaro a Pandolfi - Mediagol : Calciomercato Palermo, Lucca al centro dei riflettori: si muove il Pisa. Le ultime - psb_original : Calciomercato Pisa - In attacco può arrivare Lucca dal Palermo, nonostante le richieste dalla A #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Palermo

Mediagol.it

Ecco i dettagli anche sulla concorrenza Il futuro di Salvatore Sirigu è lontano da Torino, i granata non punteranno più sul portiere exe in molte squadre si sono interessate. Tra queste ...Anche ilera interessato al giocatore, ma alla fine il club di Brindisi ha avuto la meglio. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI, l'obiettivo del Napoli Vaclik ...Dopo la vittoria dell'Italia ad Euro 2020, Lino Banfi e il mister Roberto Mancini si sono scambiati diversi messaggi.I pugliesi per l’attacco pensano a Jacopo Manconi (16 gol nell’Albinoleffe) sul quale ci sarebbero Palermo e Pescara. Gli abruzzesi monitorano la punta Guido Marilungo (proprietà Ternana ma ...