Calciomercato Napoli, Mandava alternativa a Emerson Palmieri (Di lunedì 12 luglio 2021) Calciomercato Napoli. La società partenopea è da tempo alla ricerca di un forte terzino sinistro da regalare al nuovo tecnico Spalletti. Oltre ad Emerson Palmieri è rispuntato nelle ultime ore un altro nome. Il Napoli vuole trovare al più presto i rinforzi giusti per mettere a punto la rosa a disposizione di Spalletti. Per il ruolo di terzino sinistro, un nome tornato sul taccuino della dirigenza partenopea è quello di Reinildo Mandava, difensore classe 94 in forza al Lille laureatosi quest’anno campione di Francia. Calciomercato Napoli, l’idea ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 luglio 2021). La società partenopea è da tempo alla ricerca di un forte terzino sinistro da regalare al nuovo tecnico Spalletti. Oltre adè rispuntato nelle ultime ore un altro nome. Ilvuole trovare al più presto i rinforzi giusti per mettere a punto la rosa a disposizione di Spalletti. Per il ruolo di terzino sinistro, un nome tornato sul taccuino della dirigenza partenopea è quello di Reinildo, difensore classe 94 in forza al Lille laureatosi quest’anno campione di Francia., l’idea ...

Advertising

DiMarzio : #Napoli, rinnovo del contratto di Di Lorenzo - cn1926it : #Emerson, il #Napoli sempre più vicino: c’è il si del calciatore - sportli26181512 : Napoli, appuntamento per il rinnovo di Insigne: la richiesta: Quale futuro per Lorenzo Insigne? In scadenza di cont… - fcin1908it : Emerson via dal Chelsea, chi è in pole tra Inter e Napoli oggi: la situazione - LFootball_ : ?? Ilaria Capitanelli, classe 2002, è una nuova giocatrice del @NapoliFemminile #Napoli #SerieAFemminile… -