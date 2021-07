Calciomercato | Mario Rui blocca Emerson Palmieri Richiesti 3 milioni al Galatasaray

Advertising

DiMarzio : #Inter | #JoaoMario in sede per le ultime formalità , poi ci sarà il #Benfica - DiMarzio : #Inter | Ufficiale la risoluzione con #JoaoMario: gli ultimi aggiornamenti - DiMarzio : #Calciomercato | #Benfica, la dirigenza pronta a trattare con l'#Inter - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, CLAMOROSO STA BLOCCANDO LUI IL MERCATO AZZURRO, RICHIESTA D'INGAGGIO SHOCK. TIFOSI AZZURRI IMBUFALITI SUI S… - ArmandoAreniell : L'#Inter ufficializza l'addio di #JoaoMario -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Mario

... le ultime su BellerinAlle prese con lo sfoltimento della rosa (è di oggi l'ufficialità della rescissione di Joao), l'Inter non perde di vista ilin entrata e resta molto attiva ...Per l'Inter in questa fase il mercato è soprattutto in uscita: con Dalbert e Joaoa un passo ... Leggi i commenti: tutte le notizie 12 luglio 2021Joao Mario lascia ufficialmente l'Inter: il centrocampista ha appena firmato la risoluzione del contratto che lo legava ai nerazzurri. Decisivo l'incontro in sede tra il giocatore, il suo agente Feder ...Mario Rui blocca il mercato azzurro Come riportato da Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il trasferimento di Mario Rui al Galatasaray ...