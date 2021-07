Calciomercato | colpo dell’Inter nell’Italia di Mancini | “Ideale per Inzaghi!”

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Lazio, colpo in prospettiva: chiusa l'operazione Luka #Romero - DiMarzio : #Calciomercato | Il #Sassuolo tenta il colpo #Veron del #Palmeiras - chalcio : #Calciomercato, colpo in entrata per la mediana dello Young Boys: i gialloneri si assicurano l'elvetico Alexandre J… - Vergara1899 : RT @serieApallone: ???? Colpo #Milan: Ecco il vice Theo. Arriva dal #Monaco ?? - ManuFilippone95 : RT @serieApallone: ???? Colpo #Milan: Ecco il vice Theo. Arriva dal #Monaco ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato colpo

Toro News

Sampdoria: i blucerchiati tentano ila parametro zero. C'è l'offerta per l'attaccante Karaman Si muove ildella Sampdoria, pronta ormai a partire per il ritiro di ...Arrivano conferme sul possibilein attacco del Milan, in particolare per le corsie laterali offensive. Il Milan ha ancora diversi colpi in canna per quanto riguarda il mercato estivo. Dopo l'acquisto, ormai prossimo, di ...Oggi, La Gazzetta dello Sport conferma che l’Empoli si è mosso sul mercato e sta chiudendo un doppio affare con l’Atalanta. Tutto praticamente pronto per i prestiti di Viktor Kovalenko e Roberto Picco ...L'Antitrust ha deciso di aprire un'istruttori sull'accordo che ha consentito da Dazn e Tim di aggiudicarsi i diritti della trasmissione della serie A.