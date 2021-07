Calcio | Tronchetti Provera | ‘Inzaghi fa giocare bene squadre | Mou alla Roma può sorprendere’

(Di lunedì 12 luglio 2021), 12 lug. (Adnkronos) – “Inzaghi è un allenatore che fale. L’Inter viene da una bellissima stagione, ha grandi campioni e un impianto di gioco solido e credo che la squadra possa puntare ai successi che merita. Hakimi? E’ un dispiacere per tutti ma Marotta si sa muoveresul mercato e credo possa esserci qualche sorpresa positiva che mantenga la competitività della squadra”. Lo ha detto l’ad di Pirelli Marcoa ‘La Politica nel Pallone su Gr Parlamento’ parlando dell’Inter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

