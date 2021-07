Calcio | i Mondiali 2022 saranno in inverno! Date | programma e calendario E i Campionati…

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 luglio 2021) Da Wembley… allo Stadio internazionale Khalifa. Da Londra a Doha. Dal Campionato Europeo itinerante, aidi Qatare, soprattutto, dall’estate all’inverno. No, non è un refuso. Anzi, segnatevi queste: 21 novembre-18 dicembre. In quel periodo, infatti, si disputerà la ventiduesima edizione deidiche, come ampiamente anticipato, si giocherà nella inusuale cornice della penisola qatariota. QUANDO SI GIOCHERÀ? Sarà l’ultima edizione del torneo a prevedere la partecipazione di 32 squadre, poiché dal 2026 il Mondiale verrà esteso a 48 ...