Cade dal ponteggio: morto operaio di 42 anni in uno stabilimento di Mondello. Era al primo giorno di lavoro al ritorno da isolamento Covid (Di lunedì 12 luglio 2021) Stava eseguendo delle opere di ristrutturazione di uno stabilimento balneare, quando è caduto da tre metri e mezzo di altezza. È successo a Mondello, una borgata marinara di Palermo. L’operaio, 42 anni, era al suo primo giorno di lavoro dopo un periodo di isolamento dovuto dal Covid. Trasportato con urgenza in ospedale, è morto poco dopo il ricovero. L’incidente è avvenuto la mattina del 12 luglio, dentro lo stabilimento balneare La Sirenetta, dove stava montando una finestra. E’ stato un collega di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Stava eseguendo delle opere di ristrutturazione di unobalneare, quando è caduto da tre metri e mezzo di altezza. È successo a, una borgata marinara di Palermo. L’, 42, era al suodidopo un periodo didovuto dal. Trasportato con urgenza in ospedale, èpoco dopo il ricovero. L’incidente è avvenuto la mattina del 12 luglio, dentro lobalneare La Sirenetta, dove stava montando una finestra. E’ stato un collega di ...

