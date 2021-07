Bruttissimo infortunio per Lozano: ecco per quanto ne avrà (Di lunedì 12 luglio 2021) Sono stati attimi di agghiacciante paura in cui tutti siamo rimasti col fiato sospeso in seguito al terribile infortunio subito da Hirving Lozano durante un Bruttissimo scontro di gioco avvenuto nel corso del match di Golden Cup Messico-Trinidad Tobago. Il Napoli, tramite un comunicato apparso sul proprio sito web, ha dichiarato che il suo attaccante si è sottoposto ad una risonanza magnetica che, per fortuna, ha dato esito negativo. Sempre a quanto si apprende dalla nota del club partenopeo, El Chucky sta bene ed ha parlato col medico sociale azzurro, il Dottor Raffaele Canonico, che è in continuo contatto con lo staff ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 luglio 2021) Sono stati attimi di agghiacciante paura in cui tutti siamo rimasti col fiato sospeso in seguito al terribilesubito da Hirvingdurante unscontro di gioco avvenuto nel corso del match di Golden Cup Messico-Trinidad Tobago. Il Napoli, tramite un comunicato apparso sul proprio sito web, ha dichiarato che il suo attaccante si è sottoposto ad una risonanza magnetica che, per fortuna, ha dato esito negativo. Sempre asi apprende dalla nota del club partenopeo, El Chucky sta bene ed ha parlato col medico sociale azzurro, il Dottor Raffaele Canonico, che è in continuo contatto con lo staff ...

