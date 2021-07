Bruno Pizzul, ritorno al passato: telecronaca Italia in piazza | VIDEO (Di lunedì 12 luglio 2021) Lo storico telecronista Bruno Pizzul ha commentato la vittoria dell'Italia a Euro 2020 in piazza a Gorizia. E la gente impazzisce Leggi su pianetamilan (Di lunedì 12 luglio 2021) Lo storico telecronistaha commentato la vittoria dell'a Euro 2020 ina Gorizia. E la gente impazzisce

Advertising

il_piccolo : Bruno Pizzul legge le formazioni di Italia e Inghilterra prima della finalissima di Euro2020 in occasione della Cen… - federicocasotti : Impossibile non voler bene a Bruno Pizzul ?? #tuttomoltobello - Claudio69_ : @_NonDirmelo_ Come si fa a non voler bene a una persona e un professionista fantastico come Bruno #Pizzul ??????? - AntoDamiano1996 : Sto sentendo The Voice Bruno Pizzul ?????????? #techetechete - Engage_Magazine : Bruno Pizzul è il protagonista del nuovo spot di @DAZN_IT #BrunoPizzul #DAZN -