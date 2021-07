Brunetta: "Nei prossimi giorni novità su legge speciale per Venezia" (Di lunedì 12 luglio 2021) Venezia, 12 lug. (Adnkronos) - È intervenuto anche il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, alla presentazione della Fondazione “Venezia capitale mondiale della sostenibilità” nella cornice della Sala del Consiglio, nel Palazzo della Prefettura a Ca' Corner. Ha iniziato il suo discorso visibilmente emozionato, da Veneziano, lanciando l'appello che il centro “ritorni ad essere città-mondo, ossia che rappresenta il mondo in un particolare momento della sua storia. Perché questa è la più antica città del futuro”. “Venezia ha rappresentato una sintesi straordinaria di ambiente ed economia. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021), 12 lug. (Adnkronos) - È intervenuto anche il ministro della pubblica amministrazione, Renato, alla presentazione della Fondazione “capitale mondiale della sostenibilità” nella cornice della Sala del Consiglio, nel Palazzo della Prefettura a Ca' Corner. Ha iniziato il suo discorso visibilmente emozionato, dano, lanciando l'appello che il centro “ritorni ad essere città-mondo, ossia che rappresenta il mondo in un particolare momento della sua storia. Perché questa è la più antica città del futuro”. “ha rappresentato una sintesi straordinaria di ambiente ed economia. ...

Advertising

italiaserait : Brunetta: “Nei prossimi giorni novità su legge speciale per Venezia” - TV7Benevento : Brunetta: 'Nei prossimi giorni novità su legge speciale per Venezia'... - fisco24_info : Brunetta: 'Nei prossimi giorni novità su legge speciale per Venezia': Brugnaro ha chiesto il rifinanziamento della… - eravamoindiani : RT @dvaldi1: <<dal governo Draghi. In sintesi: #Brunetta ha presentato nei giorni scorsi davanti al Senato il DL 80/2021, con cui si appres… - dvaldi1 : <<dal governo Draghi. In sintesi: #Brunetta ha presentato nei giorni scorsi davanti al Senato il DL 80/2021, con cu… -