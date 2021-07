Brugnaro: "Venezia capitale mondiale della sostenibilità, puntiamo sull'idrogeno" (Di lunedì 12 luglio 2021) Venezia, 11 lug. (Adnkronos) - “L'idea di sostenibilità ora è concreta e non più solo filosofica”. Con queste parole, il sindaco di Venezia, Luigi Brugaro, ha tenuto a battesimo la neonata Fondazione “Venezia capitale mondiale della sostenibilità” nella cornice della Sala del Consiglio, nel Palazzo della Prefettura a Ca' Corner. “Nessuno vuole inquinare e chi lo fa, è giusto che vada punito. Adesso c'è un progetto generale della città e sta venendo fuori, molte sono cose che abbiamo già fatto”. Ha quindi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021), 11 lug. (Adnkronos) - “L'idea diora è concreta e non più solo filosofica”. Con queste parole, il sindaco di, Luigi Brugaro, ha tenuto a battesimo la neonata Fondazione “” nella corniceSala del Consiglio, nel PalazzoPrefettura a Ca' Corner. “Nessuno vuole inquinare e chi lo fa, è giusto che vada punito. Adesso c'è un progetto generalecittà e sta venendo fuori, molte sono cose che abbiamo già fatto”. Ha quindi ...

