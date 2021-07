Brugnaro | Venezia capitale mondiale della sostenibilità | puntiamo sull' idrogeno

(Di lunedì 12 luglio 2021), 11 lug. (Adnkronos) - “L'idea diora è concreta e non più solo filosofica”. Con queste parole, il sindaco di, Luigi Brugaro, ha tenuto a battesimo la neonata Fondazione “” nella corniceSala del Consiglio, nel PalazzoPrefettura a Ca' Corner. “Nessuno vuole inquinare e chi lo fa, è giusto che vada punito. Adesso c'è un progetto generalecittà e sta venendo fuori, molte sono cose che abbiamo già fatto”. Ha quindi ...

... Renato Brunetta, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, il sindaco di, Luigi, e il presidente della Regione Veneto ...... tra gli altri, i rappresentanti delle istituzioni pubbliche fondatrici del progetto, oltre a Brunetta, il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, e il Sindaco di, Luigi. ...A tenerla a battesimo sono stati il ministro dell'Economia, Daniele Franco, e per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e il sindaco di Venezia, ...Venezia, 11 lug. (Adnkronos) - “L’idea di sostenibilità ora è concreta e non più solo filosofica”. Con queste parole, il sindaco di Venezia, Luigi Brugaro, ha tenuto ...