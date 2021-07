Brindisi, cambio al vertice della Guardia di Finanza (Di lunedì 12 luglio 2021) Brindisi - Si è svolta nella Caserma 'A. Apruzzi', alla presenza del Comandante Regionale Puglia - Generale di Divisione Francesco MATTANA - e nel rispetto delle misure di sicurezza per fronteggiare l'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 12 luglio 2021)- Si è svolta nella Caserma 'A. Apruzzi', alla presenza del Comandante Regionale Puglia - Generale di Divisione Francesco MATTANA - e nel rispetto delle misure di sicurezza per fronteggiare l'...

Brindisi, cambio al vertice della Guardia di Finanza La Gazzetta del Mezzogiorno Brindisi, cambio al vertice della Guardia di Finanza BRINDISI - Si è svolta nella Caserma “A. Apruzzi”, alla presenza del Comandante Regionale Puglia - Generale di Divisione Francesco MATTANA - e nel rispetto delle misure di sicurezza per fronteggiare l ...

