Brave and beautiful, anticipazioni: Suhan segue Cesur, ha un figlio? (Di lunedì 12 luglio 2021) Mihriban ha minacciato di raccontare tutta la verità su Tahsin e sui crimini commessi dall’uomo. Si presenta infatti proprio a casa di Adalet mentre è notte e tutti dormono. Nel mentre Suhan sembra avere sempre più dubbi nei confronti di Cesur e per questo potrebbe decidere di mettere in atto un piano per capire cosa si nasconde dietro l’uomo. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni della nuova puntata di domani di Brave and beautiful che andrà in onda martedì 13 luglio 2021. Ripartiamo proprio dai dubbi di Suhan sul tenebroso salvatore. La figlia di Tahsin ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 12 luglio 2021) Mihriban ha minacciato di raccontare tutta la verità su Tahsin e sui crimini commessi dall’uomo. Si presenta infatti proprio a casa di Adalet mentre è notte e tutti dormono. Nel mentresembra avere sempre più dubbi nei confronti die per questo potrebbe decidere di mettere in atto un piano per capire cosa si nasconde dietro l’uomo. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con ledella nuova puntata di domani diandche andrà in onda martedì 13 luglio 2021. Ripartiamo proprio dai dubbi disul tenebroso salvatore. La figlia di Tahsin ...

Ultime Notizie dalla rete : Brave and Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 12 luglio 2021 Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset : ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful , Una Vita , Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 12 luglio 2021 , su Canale 5 . L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci ...

Brave And Beautiful anticipazioni shock: Tahsin scopre il piano di Cesur Vediamo insieme alcune anticipazioni per quanto riguarda la nuova soap opra Brave and Beautiful, che lasciano senza parole. La nuova soap opera, dove anche questa viene dalla Turchia, sembra stia prendendo sempre più piede in Italia, stiamo parlando di Brave and Beautiful. ...

