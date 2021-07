Borsa:Wall Street apre contrastata, Dj - 0,19%, Nasdaq +0,32% (Di lunedì 12 luglio 2021) Wall Street apre contrastata. Il Dow Jones perde lo 0,19% a 34.801,65 punti, il Nasdaq sale dello 0,32% a 14.748,99 punti mentre lo S&P 500 cede lo 0,07% a 4.366,24 punti. . 12 luglio 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 luglio 2021). Il Dow Jones perde lo 0,19% a 34.801,65 punti, ilsale dello 0,32% a 14.748,99 punti mentre lo S&P 500 cede lo 0,07% a 4.366,24 punti. . 12 luglio 2021

Advertising

fisco24_info : Borsa:Wall Street apre contrastata, Dj -0,19%, Nasdaq +0,32%: S 500 perde lo 0,07% - ansa_economia : Borsa: Europa in calo attende Wall Street, Milano +0,1%. A Piazza Affari giù le banche. Corrono Recordati e Amplifo… - DividendProfit : Borsa: Europa in calo attende Wall Street, Milano +0,1% – Economia - fisco24_info : Borsa: Europa in calo attende Wall Street, Milano +0,1%: A Piazza Affari giù le banche. Corrono Recordati e Amplifon - Andreacocco87 : RT @As_Aifi: ?? #Stevanato ad un passo dalla quotazione a #WallStreet @NYSE -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Wall Dow Jones e S&P - 500 poco mossi. Nasdaq su nuovi record Sosta intorno alla parità la Borsa di New York , con il Dow Jones che si attesta a 34.864 punti; sulla stessa linea, giornata ... Wall Street apre la settimana poco mossa, con gli investitori che ...

Borsa Usa apre poco mossa, salgono le Big Tech Apre poco mossa la Borsa americana nella seduta di inizio settimana, il 12 luglio: l'indice S&P 500 cede appena lo 0,06%, mentre il Dow Jones è in calo dello 0,17% e il Nasdaq Composite avanza dello 0,27%. I tre indici ...

La bolla anomala di Wall Stree: ora Big Tech pesa su tutta la Borsa La Repubblica Dow Jones e S&P-500 poco mossi. Nasdaq su nuovi record (Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta ... In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,31%); senza direzione l'S&P 100 (+0,13%). Wall Street apre la ...

Borsa:Wall Street apre contrastata, Dj -0,19%, Nasdaq +0,32% Wall Street apre contrastata. Il Dow Jones perde lo 0,19% a 34.801,65 punti, il Nasdaq sale dello 0,32% a 14.748,99 punti mentre lo S&P 500 cede lo 0,07% a 4.366,24 punti. (ANSA). (ANSA) ...

Sosta intorno alla parità ladi New York , con il Dow Jones che si attesta a 34.864 punti; sulla stessa linea, giornata ...Street apre la settimana poco mossa, con gli investitori che ...Apre poco mossa laamericana nella seduta di inizio settimana, il 12 luglio: l'indice S&P 500 cede appena lo 0,06%, mentre il Dow Jones è in calo dello 0,17% e il Nasdaq Composite avanza dello 0,27%. I tre indici ...(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta ... In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,31%); senza direzione l'S&P 100 (+0,13%). Wall Street apre la ...Wall Street apre contrastata. Il Dow Jones perde lo 0,19% a 34.801,65 punti, il Nasdaq sale dello 0,32% a 14.748,99 punti mentre lo S&P 500 cede lo 0,07% a 4.366,24 punti. (ANSA). (ANSA) ...