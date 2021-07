Borsa:Asia chiude in forte rialzo,su mercati torna ottimismo (Di lunedì 12 luglio 2021) Le Borse Asiatiche chiudono in forte rialzo in scia con la chiusura della settimana scorsa di Wall Street e dopo le mosse della banca centrale cinese di sostegno alla crescita economica. Sui mercati ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 luglio 2021) Le Borsetiche chiudono inin scia con la chiusura della settimana scorsa di Wall Street e dopo le mosse della banca centrale cinese di sostegno alla crescita economica. Sui...

La Borsa vede azzurro. Tokyo in forma olimpica INIEZIONE DI LIQUIDITA' PER LA CINA, RECUPERA IL TECH Il Nikkei mette a segno un rialzo del 2% mentre arretra lo yen, la tradizionale valuta rifugio d'Asia. A sostenere la Borsa giapponese e gli ...

Borsa: Asia chiude in calo, scivola Hong Kong ANSA Nuova Europa Borsa Tokyo +2,25% nonostante Covid, Shenzhen Component fino a +2,4%. Mercati plaudono a mossa People's Bank of China L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso in rialzo del 2,25%; lo Shenzhen Component è balzato fino a +2,4% circa nei massimi intraday; la borsa di Shanghai sale dello 0 ...

Borsa:Asia chiude in forte rialzo,su mercati torna ottimismo Le Borse asiatiche chiudono in forte rialzo in scia con la chiusura della settimana scorsa di Wall Street e dopo le mosse della banca centrale cinese di sostegno alla crescita economica. (ANSA) ...

