Borsa: Europa prosegue debole, Milano ( - 0,04%) (Di lunedì 12 luglio 2021) Borse europee deboli a metà mattina. I mercati proseguono la seduta in territorio negativo mentre attendono l'avvio di Wall Street dove i future sono in calo dopo la brillante performance di venerdì. ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 luglio 2021) Borse europee deboli a metà mattina. I mercati proseguono la seduta in territorio negativo mentre attendono l'avvio di Wall Street dove i future sono in calo dopo la brillante performance di venerdì. ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa prosegue debole, Milano (-0,04%): A Piazza Affari scivolano le banche. Sugli scudi Amplifon - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa in calo tra variante delta e attesa Fed - ansa_economia : Borsa: Europa in calo tra variante delta e attesa Fed. In rosso energia e banche. L'euro in lieve flessione sul dol… - zazoomblog : Borsa: Europa in calo tra variante delta e attesa Fed - #Borsa: #Europa #variante #delta - infoiteconomia : Borsa: Milano rimbalza con l'Europa, sprint di Banco Bpm -