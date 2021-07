Advertising

ansa_economia : Borsa: Europa prosegue debole, Milano (-0,04%). A Piazza Affari scivolano le banche. Sugli scudi Amplifon #ANSA - fisco24_info : Borsa: Europa in calo attende Wall Street, Milano +0,1%: A Piazza Affari giù le banche. Corrono Recordati e Amplifon - padovesi58a : Borsa: Europa prosegue debole, Milano (-0,04%) - Faido1Alessio : Borsa: Europa prosegue debole, Milano (-0,04%) - DividendProfit : Borsa: Europa prosegue debole, Milano (-0,04%) – Economia -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa

Agenzia ANSA

Le Borse europee proseguono gli scambi in calo in attesa di Wall Street dove i future sono contrastati. Sui mercati pensano i timori per l'aumento dei contagi della variante delta del coronavirus ...L'azienda ha acquistato una quota del 20% nel progetto eolico offshore di Dogger Bank nel dicembre 2020, detiene e opera diversi progetti nel solare ed eolico onshore sia inche nel resto del ...Nemmeno troppi, anzi un vero affare se si considerano i 400 milioni di euro che Nike si è impegnata a versare alla ... il colosso Usa che vanta un valore di Borsa ai 250 miliardi di dollari, ...(Reuters) - L'azionario europeo è in leggero calo oggi, con gli investitori che hanno venduto i titoli economicamente sensibili sui timori che la diffusione delle nuove varianti del Covid possa arrest ...