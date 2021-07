Bonus 110%, la nuova Cila sostituisce l’obbligo della doppia conformità edilizia (Di lunedì 12 luglio 2021) Ancora pochi giorni per la definitiva conversione in legge del decreto Semplificazioni: già in vigore dall’inizio di giugno la SuperCila ha abolito l’obbligo di presentare la conformità edilizia con tanto di sanatoria inclusa Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 12 luglio 2021) Ancora pochi giorni per la definitiva conversione in legge del decreto Semplificazioni: già in vigore dall’inizio di giugno la Superha abolitodi presentare lacon tanto di sanatoria inclusa

Ultime Notizie dalla rete : Bonus 110% Sconto in fattura: resta qualcosa da pagare per i proprietari di casa? Bonus casa: sconto in fattura e cessione del credito Per comprendere il senso della predetta affermazione ricordiamo che il bonus 110% e per le spese 2020 e 2021, con riferimento agli altri bonus ...

Superbonus 110%, requisiti, limiti, scadenze e polizze: la guida completa per proprietari e professionisti Bonus 110%, contro il caro prezzi che non fa decollare i cantieri: serve proroga al 2023 L'estensione al 2023, quindi, è al momento limitata a casi specifici, ma l'intento del Governo è farla valere ...

Decreto Semplificazioni, corsa per estendere il bonus 110% Il Sole 24 ORE Aler ristruttura 230 alloggi di Marco Galvani Comune escluso dal bonus del 110% sulle ristrutturazioni, ai lavori ci pensa Aler. Che, per i prossimi 3 anni, eredita la gestione amministrativa e di manutenzione degli appartamenti ...

Superbonus 110%, Falzea: “Occasione per mettere Messina in sicurezza” Il Decreto Semplificazioni potrebbe accelerare i cantieri ma il Comune di Messina deve attrezzarsi o a settembre sarà il caos ...

