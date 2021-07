Bonucci: 'Ritorno in hotel con un pullman scoperto, lo dovevamo ai tifosi (Di lunedì 12 luglio 2021) "Abbiamo fatto questo pezzo per arrivare fino a palazzo Chigi e siamo contentissimi. Quindi ora proseguiremo con il pullman scoperto, lo dovevamo ai nostri tifosi". Cosi' il difensore della Nazionale ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 12 luglio 2021) "Abbiamo fatto questo pezzo per arrivare fino a palazzo Chigi e siamo contentissimi. Quindi ora proseguiremo con il, loai nostri". Cosi' il difensore della Nazionale ...

Advertising

threebwstars : RT @jup1897: #Bonucci arrivando a #palazzoChigi: 'Al ritorno (in hotel) faremo il giro con il pullman 'scoperto'. Glielo dovevamo ai tifosi… - Robbetta : RT @marcodifonzo: Bonucci arrivando a palazzo Chigi: 'Al ritorno (in hotel) faremo il giro con il pullman 'scoperto'. Glielo dovevamo ai ti… - MichelaRoi : RT @marcodifonzo: Bonucci arrivando a palazzo Chigi: 'Al ritorno (in hotel) faremo il giro con il pullman 'scoperto'. Glielo dovevamo ai ti… - DelHicham : RT @jup1897: #Bonucci arrivando a #palazzoChigi: 'Al ritorno (in hotel) faremo il giro con il pullman 'scoperto'. Glielo dovevamo ai tifosi… - MicheleAnnibale : RT @marcodifonzo: Bonucci arrivando a palazzo Chigi: 'Al ritorno (in hotel) faremo il giro con il pullman 'scoperto'. Glielo dovevamo ai ti… -