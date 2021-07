Bonucci-Chiellini, il riscatto europeo del muro azzurro. E adesso c’è il Mondiale nel mirino (Di lunedì 12 luglio 2021) Da oggi si può scrivere così, tutto attaccato: BonucciChiellini o ChielliniBonucci. Fate voi. Anche senza Buffon e Barzagli, resta la BC della difesa. Che leggendolo velocemente diventa “L’ABC”. E quello sono, Leonardo e Giorgio. Il capitano marcatore d’altri tempi, ancora il migliore nell’uno contro uno a 37 anni. Con le buone spesso, con le cattive quando serve. L’altro accanto, piede più educato e leader vocale in campo. Fidi scudieri l’uno dell’altro. Capitano, il livornese, suo vice il compagno di battaglia di una vita. adesso campioni europei, finalmente. Dopo che un successo internazionale gli era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Da oggi si può scrivere così, tutto attaccato:. Fate voi. Anche senza Buffon e Barzagli, resta la BC della difesa. Che leggendolo velocemente diventa “L’ABC”. E quello sono, Leonardo e Giorgio. Il capitano marcatore d’altri tempi, ancora il migliore nell’uno contro uno a 37 anni. Con le buone spesso, con le cattive quando serve. L’altro accanto, piede più educato e leader vocale in campo. Fidi scudieri l’uno dell’altro. Capitano, il livornese, suo vice il compagno di battaglia di una vita.campioni europei, finalmente. Dopo che un successo internazionale gli era ...

