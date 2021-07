Bollettino del 12 luglio 2021 sulla situazione epidemiologica in Italia (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Bollettino del 12 luglio 2021 con i dati aggiornato riguardanti la situazione epidemiologica determinata dal Coronavirus in Italia I dati aggiornati al 12 luglio 2021 del Bollettino sulla situazione epidemiologica in Italia riportano la cifra di 888 nuovi contagi, 13 decessi e 1.529 guariti dal covid-19. La pressione sulle strutture ospedaliere continua ad essere contenuta, considerando una riduzione di 3 unità nelle terapie intensive per un totale di 158 ingressi e ... Leggi su zon (Di lunedì 12 luglio 2021) Ildel 12con i dati aggiornato riguardanti ladeterminata dal Coronavirus inI dati aggiornati al 12delinriportano la cifra di 888 nuovi contagi, 13 decessi e 1.529 guariti dal covid-19. La pressione sulle strutture ospedaliere continua ad essere contenuta, considerando una riduzione di 3 unità nelle terapie intensive per un totale di 158 ingressi e ...

