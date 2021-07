Bollettino Covid oggi | lunedì 12 luglio | contagi | morti | guariti regione per regione

(Di lunedì 12 luglio 2021) Ecco ilcoronavirus della giornata di12, con il focus dedicato alla situazione in ognidel territorio italiano, con i dati più rilevanti per monitorare l’andamento della pandemia. Nel dettaglio,si registrano 888 nuovi, 13, 1.529, 37.090 tamponi molecolari, 158 (-3) ricoverati in terapia intensiva, 1.149 (+15) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -655 gli attualmente positivi per un totale di 40.426. I DATI ODIERNIPER ...

Sono diminuiti in Puglia i nuovi casi di19, come spesso accade il ... Come si osserva nelepidemiologico quotidiano stilato dalla regione sulla base delle ...Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report "Vaccini anti- 19" sul sito del governo. Qui tutti i bollettini del 2021, qui quelli del 2020. Qui le notizie della ...È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute ... le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.272.163. Le vittime in totale sono ...Ecco il bollettino coronavirus in Lombardia aggiornato a lunedì 12 luglio. Altra giornata di monitoraggio dei dati in uno dei territori più colpiti dalla pandemia e di seguito proponiamo i dati ...