Bollettino coronavirus | zero decessi e +2 nuovi casi

(Di lunedì 12 luglio 2021) Come riporta Today, nel timore di una terza o quarta ondata, si moltiplicano infatti restrizioni, controlli e limitazioni per cercare di contrastare l'avanzata della nuova variante, non solo in Asia ...

In Italia, secondo il bollettino del 12 luglio, nell'ultimo giorno sono stati 888 i nuovi casi di coronavirus, su 73.571 tamponi (ieri 1.391 casi su 143.332 test). Il tasso di positività sale all'1,2%... Pochi istanti fa è stato diramato il bollettino della Lombardia di oggi, lunedì 12 luglio 2021. Come reso noto dalla Regione guidata da Attilio Fontana, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 95 nuovi contagiati su quasi ... L'Oms: la variante Delta del coronavirus è stata individuata in oltre 104 Paesi e presto diventerà la variante dominante a livello mondiale ...