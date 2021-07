Bollettino Coronavirus Protezione Civile 12 luglio | i dati ufficiali

Advertising

Corriere : In Italia 1.391 casi e 7 morti. Il tasso di positività sale all’1% - pillamaro : (Coronavirus, il bollettino della Regione Calabria) è stato pubblicato su - Barbara68545184 : RT @Libero_official: Dopo settimane, tornano a salire i ricoveri in reparti ordinari. Nelle ultime 24 ore, 888 positivi e 13 vittime: #coro… - Libero_official : Dopo settimane, tornano a salire i ricoveri in reparti ordinari. Nelle ultime 24 ore, 888 positivi e 13 vittime:… - NewSicilia : +++ #Bollettino #Coronavirus #Sicilia +++ I nuovi casi nell'Isola #Newsicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus

Sono 73.571 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 143.332 . Il tasso di positività ...Ildel 12 luglio 2021 : sono 888 i nuovi casi diindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.391. Sono invece 13 le vittime in un ...SICILIA – Come di consueto sono stati resi noti i dati relativi alla situazione Coronavirus in Sicilia da parte del Ministero della Salute con il bollettino giornaliero. Nelle ultime 24 ore i nuovi ...Sono 69 i nuovi positivi al Covid in Campania e due le vittime, di cui una nelle ultime 48 ore, l'altra deceduta in precedenza ma registrata solo ieri. Queste le cifre del bollettino quotidiano sulla ...