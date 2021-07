BMW M5 CSL | la specialissima che non è mai nata

Advertising

mthpss : @santanavr6 Cade a BMW 3.0 CSL 1972 nessa foto? -

Ultime Notizie dalla rete : BMW CSL

Lifestyleblog

continua a lavorare su una nuova variante della M4. Un prototipo misterioso della sportiva ... E' probabile che si tratti di una versione più prestazionale di questo modello, denominata CS o: a ...Sembra che laM4 sarà proposta in una versione ancora più estrema della Competition . Si potrebbe chiamare M4 CS oe il debutto sarebbe atteso nel corso del 2022. Questo modello era stato intercettato un po'...Il design sfugge a pochi giorni dalla presentazione della generazione sviluppata su architettura CLAR, con trazione posteriore o xDrive. Nuova BMW Serie 2 ha stilemi come nessun'altra BMW ...L’occasione per la presentazione della nuova BMW M2 non è certamente stata scelta a caso. Vedremo infatti la nuova sportiva bavarese ufficialmente il prossimo 8 luglio, prima giornata del celebre even ...