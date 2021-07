Blanka Lipinska di 365 giorni | “Odio l’Italia spero di non doverci più tornare” | Michele Morrone risponde piccato

Leggi su biccy

(Di lunedì 12 luglio 2021), la scrittrice che ha dato vita a 365, quest’ultima settimana l’ha passata in Italia per una breve vacanza estiva. Vacanza che però a suo dire sarebbe stata un incubo dato che “non vedo l’ora di riin patria perchétutto del“. Nel mirino della scrittrice le lunghe attese e gli hotel che avrebbero a suo dire uno standard inferiore a quello che dichiarerebbero. “Buongiorno amore miei, oggi sarà una bellissima giornata. Ci stiamo avvicinando al nostro ritorno in patria e ne sono dannatamente grata perché...