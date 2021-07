Black Widow | la distribuzione ibrida funziona | 218 milioni di dollari incassati nel primo fine settimana

(Di lunedì 12 luglio 2021)ha debuttato in tutto il mondo lo scorso. Il film, ildella quarta fase dell'MCU, è stato distribuito in contemporanea nelle sale cinematografiche e su Disney+ con modalità Accesso VIP...

leeyumscuddles : domani vado finalmente a vedere black widow - flavxlou : URGENTE CHI DI VOI HA VISTO BLACK WIDOW DA SOLX AL CINEMA? - _yaoxi_ : A me è piaciuto - LB85693099 : RT @PicodaMirandola: @BarbaraRaval @momasaniello @ZombieBuster5 @Pinzie @BagueraDaniela @G23Mld @OrtigiaP @valy_s @MircoSimeoni Obiettivo f… - habitxgiuls : stasera vado a vedere black widow sto tremando -

Black Widow si è confermato film campione di incasso anche nel nostro paese, il cinecomic Marvel ha infatti vinto il Box Office Italia con oltre 2 milioni di incasso. Nonostante il crollo degli ... Black Widow ha debuttato in tutto il mondo lo scorso fine settimana. Il film, il primo della quarta fase dell'MCU, è stato distribuito in contemporanea nelle sale cinematografiche e su Disney+ con mod ... E' un nuovo ingresso della classifica Cinetel ad occupare la vetta della top ten del weekend appena trascorso, che va dall'8 all'11 luglio. (ANSA)