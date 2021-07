Bici: record vendite in Italia (+17%) nel 2020, massimo da 20 anni per zona Ue (Di lunedì 12 luglio 2021) Milano, 12 lug. (Adnkronos) – Il desiderio di Bici contagia l’Europa e fa crescere l’industria di riferimento. Se per l’Italia il 2020 è stato un anno da record con oltre 2 milioni di pezzi venduti (+17% sul 2019), il mercato nella zona Ue fa addirittura segnare il massimo storico degli ultimi vent’anni. Sono infatti oltre 22 milioni le unità vendute nell’Unione Europea e Regno Unito lungo lo scorso anno (Biciclette tradizionali ed e-bike), un mercato che ha toccato un valore complessivo pari a 18,3 miliardi di euro (+40% rispetto all’anno ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 luglio 2021) Milano, 12 lug. (Adnkronos) – Il desiderio dicontagia l’Europa e fa crescere l’industria di riferimento. Se per l’ilè stato un anno dacon oltre 2 milioni di pezzi venduti (sul 2019), il mercato nellaUe fa addirittura segnare ilstorico degli ultimi vent’. Sono infatti oltre 22 milioni le unità vendute nell’Unione Europea e Regno Unito lungo lo scorso anno (clette tradizionali ed e-bike), un mercato che ha toccato un valore complessivo pari a 18,3 miliardi di euro (+40% rispetto all’anno ...

