Bettino Craxi, gli eredi perdono la causa sul conto svizzero per tasse evase e da pagare per quasi 20 miliardi di lire (Di lunedì 12 luglio 2021) Sembra arrivare dal trapassato della storia giudiziaria e non solo la decisione della Cassazione sul conto svizzero International Gold Coast che compare nelle cronache dei processi Enimont e All Iberian e che era direttamente riconducibile a Bettino Craxi. I figli e la moglie dell’ex segretario del Psi travolto dall’inchiesta milanese di Mani Pulite e morto latitante ad Hammamet nel 2000 hanno perso in Cassazione, in qualità di eredi con “beneficio di inventario”, il ricorso contro gli avvisi di accertamento per le tasse evase e da pagare su oltre 19 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Sembra arrivare dal trapassato della storia giudiziaria e non solo la decisione della Cassazione sulInternational Gold Coast che compare nelle cronache dei processi Enimont e All Iberian e che era direttamente riconducibile a. I figli e la moglie dell’ex segretario del Psi travolto dall’inchiesta milanese di Mani Pulite e morto latitante ad Hammamet nel 2000 hanno perso in Cassazione, in qualità dicon “beneficio di inventario”, il ricorso contro gli avvisi di accertamento per lee dasu oltre 19 ...

fattoquotidiano : Bettino Craxi, gli eredi perdono la causa sul conto svizzero per tasse evase e da pagare per quasi 20 miliardi di l… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Bettino Craxi, gli eredi perdono la causa sul conto svizzero per tasse evase e da pagare per quasi 20 miliardi di lire… - eErgaOmnes : RT @fattoquotidiano: Bettino Craxi, gli eredi perdono la causa sul conto svizzero per tasse evase e da pagare per quasi 20 miliardi di lire… - bigciof : RT @fattoquotidiano: Bettino Craxi, gli eredi perdono la causa sul conto svizzero per tasse evase e da pagare per quasi 20 miliardi di lire… - BabbaiFabry : RT @fattoquotidiano: Bettino Craxi, gli eredi perdono la causa sul conto svizzero per tasse evase e da pagare per quasi 20 miliardi di lire… -