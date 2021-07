Bernardeschi torna a casa e sposa Veronica Ciardi | domani il matrimonio

(Di lunedì 12 luglio 2021) Federiconon amano mostrarsi in pubblico insieme, evitano di pubblicare foto di coppia sui social maci sarà il lorosie lo fa subito dopo la finale degli Europei, dopo la vittoria. Perè ovviamente unprogrammato da tempo, in ogni caso il calciatore sapeva che il 13 luglio sarebbeto ain tempo per le nozze. ...

Grazie a Belotti, Berardi, Raspadori e, che hanno fatto vedere agli inglesi la fine ... Grazie...alla fine racchiude tutto quel che voglio dire, perchè da oggi la nostra Italiaad ...Siin parità.calcia centrale, Pickford si butta: gol. Anche Sancho, entrato solo per calciare il rigore, si fa parare il penalty da Donnarumma. Il match point è ancora sui piedi ...Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi non amano mostrarsi in pubblico insieme, evitano di pubblicare foto di coppia sui social ma domani ci sarà il loro matrimonio. Bernardeschi si sposa domani e lo ...Federico Bernardeschi sta festeggiando in queste ore la vittoria di Euro 2020, ma per lui i festeggiamenti proseguiranno anche il 13 luglio ...