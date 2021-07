Bernardeschi Europeo: il calciatore in lacrime ringrazia Mancini (Di lunedì 12 luglio 2021) Dal 2006 non si viveva in Italia una gioia così grande, tutti ricordano le parole dei telecronisti mentre urlavano il cielo è azzurro sopra Berlino quando siamo stati sul tetto del Mondo. Ieri sera 11 Luglio 2021 abbiamo vinto una finale sofferta dell’Europeo, riuscendo a bloccare l’avanzata della Nazionale Inglese. Un giocatore tanto criticato come Federico Bernardeschi ha pianto di gioia tessendo le lodi del suo Mister Roberto Macini. Gianluigi Donnarumma: il portiere azzurro eletto miglior giocatore di Euro 2020 Italia: una vittoria storica La presunzione dell’Inghilterra gli è costata cara visto che intonavano che la Coppa dovesse ritornare ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 12 luglio 2021) Dal 2006 non si viveva in Italia una gioia così grande, tutti ricordano le parole dei telecronisti mentre urlavano il cielo è azzurro sopra Berlino quando siamo stati sul tetto del Mondo. Ieri sera 11 Luglio 2021 abbiamo vinto una finale sofferta dell’, riuscendo a bloccare l’avanzata della Nazionale Inglese. Un giocatore tanto criticato come Federicoha pianto di gioia tessendo le lodi del suo Mister Roberto Macini. Gianluigi Donnarumma: il portiere azzurro eletto miglior giocatore di Euro 2020 Italia: una vittoria storica La presunzione dell’Inghilterra gli è costata cara visto che intonavano che la Coppa dovesse ritornare ...

Advertising

officialmaz : Alla lista manca #Bernardeschi 7. A chi mi chiede di dare insufficienze in una partita che ci dà il titolo europeo… - adartwith : Abbiamo vinto un europeo grazie (anche) a (i rigori di) Bernardeschi e giocando con Immobile centravanti. Mi ci vor… - tempibui : RT @JulioCesare12: L'Inghilterra ha perso un Europeo in casa contro Cristante, Belotti, Bernardeschi, Berardi e i due juventini che, prima… - toninter75 : RT @JulioCesare12: L'Inghilterra ha perso un Europeo in casa contro Cristante, Belotti, Bernardeschi, Berardi e i due juventini che, prima… - juanne78 : RT @JulioCesare12: L'Inghilterra ha perso un Europeo in casa contro Cristante, Belotti, Bernardeschi, Berardi e i due juventini che, prima… -