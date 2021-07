Berardi: «All’Europeo sono maturato ma posso ancora migliorare tanto» (Di lunedì 12 luglio 2021) Domenico Berardi ha parlato ai microfoni di Sky Sport all’indomani della vittoria dell’Italia All’Europeo Domenico Berardi ha parlato ai microfoni di Sky Sport VITTORIA – «Emozione indescrivibile, stiamo vivendo un sogno. Abbiamo fatto un ottimo lavoro con sacrificio ed umiltà». MATURAZIONE – «sono maturato molto e ho cercato di dare il meglio di me stesso, posso migliorare ancora tanto e aver vinto questo Europeo mi ha dato una gioia immensa. Tendo a chiudermi in me stesso, sono poco trasparente però mi ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Domenicoha parlato ai microfoni di Sky Sport all’indomani della vittoria dell’ItaliaDomenicoha parlato ai microfoni di Sky Sport VITTORIA – «Emozione indescrivibile, stiamo vivendo un sogno. Abbiamo fatto un ottimo lavoro con sacrificio ed umiltà». MATURAZIONE – «molto e ho cercato di dare il meglio di me stesso,e aver vinto questo Europeo mi ha dato una gioia immensa. Tendo a chiudermi in me stesso,poco trasparente però mi ...

Advertising

MirkoPaperini : @alei1004 @faberskj È da ieri che leggo scuse su sancho e rashford..ma Berardi e Belotti? Che l'Europa la vedono in… - aa_audia : @GoalItalia Se uno gioca male lo si deve dire e basta,lui e belotti sono stati i peggiori dell'italia all'europeo,a… - anna_1951 : RT @despecialuan: i miei voti all'europeo Donnarumma 10 Bonucci 9 Chiellini 9 Spinazzola 8.5 Di Lorenzo 7 Emerson 6.5 Florenzi 6 Locatelli… - despecialuan : i miei voti all'europeo Donnarumma 10 Bonucci 9 Chiellini 9 Spinazzola 8.5 Di Lorenzo 7 Emerson 6.5 Florenzi 6 Loc… - Gp2Cisz : RT @VaneJuice: Non vinci da 55 anni, arrivi in finale all'Europeo e giochi in casa in uno stadio strapieno con tutte le aspettative del mon… -