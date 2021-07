Benevento, tutto pronto al Teatro Romano per il concerto di Paolo Fresu (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Sta per concludersi con il botto la prima edizione della rassegna jazz ‘Sannio Music Fest #21’! Venerdì 16 luglio, infatti, sarà la volta del trombettista Paolo Fresu che, con il concerto ‘Tempo di Chet’, chiuderà appunto la kermesse che per prima ha ridato linfa vitale allo splendido Teatro Romano di Benevento, da tempo a digiuno di spettacoli causa pandemia. Paolo Fresu, dicevamo, è trombettista di fama internazionale che, sin dai giovanissimi esordi nella banda musicale ‘Bernardo De Muro’, ha ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Sta per concludersi con il botto la prima edizione della rassegna jazz ‘Sannio Music Fest #21’! Venerdì 16 luglio, infatti, sarà la volta del trombettistache, con il‘Tempo di Chet’, chiuderà appunto la kermesse che per prima ha ridato linfa vitale allo splendidodi, da tempo a digiuno di spettacoli causa pandemia., dicevamo, è trombettista di fama internazionale che, sin dai giovanissimi esordi nella banda musicale ‘Bernardo De Muro’, ha ...

Nuovo fine settimana di Teatro in Cammino Giovedì 15 luglio, sempre alle ore 18, La Mansarda dell’Orco è in scena “Passeggiando tra le fiabe”, scritto da Roberta Sandias e diretto da Maurizio Azzurro. Due abitanti magici del bosco introdurran ...

