Benevento, piano straordinario di Open Fiber per la riasfaltatura delle strade

Tempo di lettura: < 1 minuto

Benevento – Il sindaco Clemente Mastella, l'assessora all'Innovazione Tecnologica, Maria Carmela Mignone, e l'assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello, rendono noto che Open Fiber, accogliendo l'appello proveniente dall'amministrazione comunale, ha intrapreso un piano straordinario per la riasfaltatura delle strade recentemente interessate da lavori di scavo per la realizzazione delle attività di costruzione della rete di telecomunicazioni integralmente in fibra ottica. Il programma dei ripristini definitivi, avviato ...

