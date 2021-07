(Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto, martedì 13 luglio, ilsulSanresteràaldalle ore 14:30 alle ore 17 per consentire attività di ricerca scientifica da parte dell’Università degli studi del Sannio nell’ambito dell’evento “Summer School”. Conseguentemente i flussi diprovenienti da contrada Capodimonte e diretti in centro saranno deviati su via Ponticelli, quelli diretti nella zona alta verranno deviati sul raccordo autostradale e infine quelli provenienti da via ...

anteprima24 : ** ##Benevento, domani il #Ponte sul torrente San Nicola chiuso al traffico veicolare ** - ottopagine : Domani Ponte San Nicola chiuso al traffico veicolare #Benevento

Scrive l' Ufficio Informazione Istituzionale del Comune di Benevento: Domani (13 luglio) il ponte sul torrente San Nicola resterà chiuso al traffico veicolare dalle ore 14:30 all ...