Belen Rodriguez pubblica le prime foto con la sua Luna Marì: “Siamo di una felicità indescrivibile!” (Di lunedì 12 luglio 2021) Nella notte la showgirl Belen Rodriguez è diventata mamma per la seconda volta! felicità immensa per Belen e il suo compagno Antonino che, in coppia dalla scorsa estate, si apprestano a vivere un nuovo capitolo da genitori. Pochi minuti fa la Rodriguez ha condiviso il primo dolcissimo scatto che ritrae l’appena nata Luna Mari: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@BelenRodriguezreal) L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di lunedì 12 luglio 2021) Nella notte la showgirlè diventata mamma per la seconda volta!immensa pere il suo compagno Antonino che, in coppia dalla scorsa estate, si apprestano a vivere un nuovo capitolo da genitori. Pochi minuti fa laha condiviso il primo dolcissimo scatto che ritrae l’appena nataMari: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria(@real) L'articolo proviene da Isa e Chia.

